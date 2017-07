Ponte de Lima: autarquia celebra Protocolos de Cooperação com IPSS´s

A Câmara Municipal de Ponte de Lima agendou para 12 de julho, às 18h30, a celebração dos Protocolos de Cooperação com as IPSS´s - Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, no âmbito das suas competências em apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, atividades de natureza social.



Através da celebração de protocolos com os Centros Sociais / IPSS´s, a autarquia auxilia os agentes locais com intervenção social no apoio necessário, tendo aprovado uma verba total no valor de 84.450,00€, destinada a comparticipar quinze IPSS´s.



De referir que estes protocolos visam estabelecer as regras e critérios referentes à concessão de apoios fina nceiros por parte do Município às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), com o objetivo de qualificar as respostas por elas prestadas, assim como diversificar, rentabilizar e aumentar a cobertura dos equipamentos sociais do Município.



Promover conceitos de participação, de gestão transparente e de sustentabilidade funcional das organizações, no âmbito do apoio ao desenvolvimento e consolidação da rede de equipamentos sociais e da promoção da diversificação e qualificação dos serviços de natureza social, são outras das ações contempladas neste protocolo.







