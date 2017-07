Cáritas de Braga organizou Fórum sobre Igualdade do Género

A Cáritas Arquidiocesana de Braga, em parceria com o Município de Braga, dinamizou a reunião do Fórum Concelhio sobre Igualdade de Género e Prevenção e Combate à Violência Doméstica, que decorreu no dia 6 de Julho, nas instalações do Palácio do Raio.



Com o objetivo de delinear uma intervenção concertada, que congregue a participação de todos os atores sociais e a mobilização dos recursos na área da Violência Doméstica prevê-se, no âmbito deste Fórum, a construção de um Modelo Colaborativo que reforce a articulação das respostas existentes, numa lógica de proximidade e complementaridade, bem como o desenvolvimento de um Plano Municipal para a Igualdade.



Por meio de um Modelo assente na cooperação entre todos os parceiros c oncelhios, pretende-se favorecer uma proteção mais eficaz das vítimas, promover a capacitação dos profissionais de intervenção e facilitar a atuação articulada por parte de todas as entidades.



A reunião contou com a participação das várias instituições que intervêm de forma direta e indireta na problemática da Violência Doméstica, nomeadamente, a APAV, a Associação Projeto Criar, a Bragahabit, E.M., o CAFAP, a Cáritas Arquidiocesana de Braga, a Comissão de Proteção ao Idoso, a CPCJ, a DGRS, a EPVA, o GIAPI, o IEFP, oInstituto da Segurança Social - Núcleo de Intervenção Social, o Município de Braga, o NIAVE - GNR, a PSP e oTribunal Judicial da Comarca de Braga.'







