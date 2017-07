Guimarães: S.Torcato recebe mais um festival internacional de folclore

autor Redacção num. de artigos 33024

O Grupo Folclórico de S.Torcato realiza mais uma edição do seu Festival Internacional de Folclore.



No próximo dia 15 , pelas 21.30h seis grupos representativos do folclore nacional e internacional sobem ao tablado no terreiro de S.Torcato. Um grupo Mexicano trará novo colorido e novas abordagens das danças e cantares tradicionais deste país. No ano em que assinala 60 anos da sua fundação, o Grupo Folclórico de S.Torcato esmerou-se na preparação de um evento que marca a agenda cultural da Vila.



A preservação das tradições e o fomento da cultura popular são objetivos permanentes da direção desta instituição que ao longo destas seis décadas cumpriu a missão de valorizar o folclore de S.Torcato, bem representativo do baixo Minho.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas