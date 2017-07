Cabeceiras de Basto: Francisco Alves inaugurou Arranjo Urbanístico do Pedral

autor Redacção num. de artigos 33024

Centenas de pessoas assistiram hoje, dia 9 de julho, à cerimónia de inauguração do Arranjo Urbanístico do Pedral, uma obra inserida no Plano de Requalificação do Centro Urbano da Vila de Cavez, junto ao Centro Comunitário da freguesia.



Marcaram presença nesta cerimónia o presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, vereadores, o presidente da Junta de Freguesia de Cavez, entre outros autarcas do Município e das Freguesias. Estiveram também presentes representantes da Iberdrola, demais convidados e população em geral.



Depois de descerrarem a placa alusiva à efeméride, usaram da palavra o presidente da Câmara e o presidente da Junta de Freguesia.



Na oportunidade, o presidente da Câmara, Francisco Alves, afirmou que “inaugurar esta obra do novo arruamento do Pedral, nesta Vila de Cavez, é para mim uma alegria e uma honra também porque chega ao fim este investimento que começou no anterior mandato autárquico, com a compra do terreno, e que teve continuidade neste mandato com a elaboração do projeto, o rompimento da rua, a construção das infraestruturas de água, saneamento, águas pluviais, eletricidade e comunicações, a construção de passeios e zonas de estacionamento, a pavimentação da faixa de rodagem, sinalização e, ainda, a instalação de um parque infantil”.



Trata-se de um investimento global na ordem dos 260 mil euros que contou com o apoio financeiro de cerca de 140 mil euros por parte da IBERDROLA, empresa concessionária da Barragem de Daivões, que no âmbito das contrapartidas pela construção daquela barragem assumiu em Plano de Ação a responsabilidade de apoiar a concretização de diversas obras no concelho, que promovem o desenvolvimento socioeconómico dos territórios onde projetos daquela natureza se concretizam.



O presidente da Câmara aproveitou o momento para salientar os projetos que se encontram em desenvolvimento naquela freguesia de Cavez, lembrando que no ano passado foi aprovada para Cavez uma ARU - Área de Reabilitação Urbana - à semelhança do que aconteceu para as outras duas vilas, a sede do concelho e o Arco de Baúlhe. Mais recentemente foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal o PERU - Plano Estratégico de Reabilitação Urbana, instrumento de gestão do território das referidas áreas.



“Na sequência da criação da ARU estão em desenvolvimento para esta Vila várias operações. A obra hoje inaugurada representa a primeira fase de uma operação muito mais vasta que inclui também o reperfilamento e requalificação da Rua Camilo Castelo Branco, estudo que se encontra na sua fase final e que representará um nova fase de intervenção. Está também em elaboração um estudo para a intervenção na Rua Juiz Conselheiro das Cortinhas, no Largo da Feira e no Largo do Souto da Aldeia, bem como um estudo de toda a rede viária da vila de Cavez que visa definir toda a acessibilidade, seja carral, seja pedonal, desde a Igreja, ao Centro Comunitário, ao Centro, ao Souto da Aldeia e respetivas ligações à EN 206. Está já também em elaboração o estudo prévio para a ampliação da rede de saneamento de Cavez, designadamente das Cerdeirinhas ao Ribeiro do Arco”, destacou Francisco Alves.



O presidente da Câmara fez também referência aos investimentos realizados no decurso deste mandato em Cavez, destacando a substituição integral da cobertura do Pavilhão Desportivo, uma obra que custou mais de 50 mil euros; a pavimentação da Rua da Trofa; a repavimentação da Travessa da Malga; a pavimentação de caminho na Reboriça; a ampliação do saneamento em Palheiros; a ampliação da rede de saneamento no Alto do Fojo, em Moimenta; bem como o forte investimento na rede de abastecimento público de água em Moimenta e em Arosa.



O autarca lembrou ainda o apoio à construção da capela mortuária no montante de 12.500 euros e a celebração dos acordos de execução com a Junta de Freguesia para a limpeza de estradas e caminhos na freguesia, no ano de 2016 e 2017, no valor de 40 mil euros.



“Continuamos a trabalhar na melhoria da rede de abastecimento público de água à freguesia estando praticamente concluído o projeto de reforço da captação e armazenamento de água à vila de Cavez, obra que irá também beneficiar de apoio financeiro por parte da IBERDROLA. Estamos também a requalificar o espaço exterior da capela de Arosa”, sublinhou o edil, concluindo que “a Câmara Municipal orgulha-se do trabalho feito, assente em princípios de rigor e equidade, sem qualquer discriminação. Trabalhamos aqui como nas outras freguesias, cumprindo aquilo que foi o programa com que nos apresentamos aos eleitores, e os planos de atividades e orçamentos municipais”.



Por sua vez, o presidente da Junta de Freguesia, Paulo Guerra, regozijou-se com a conclusão desta obra do arranjo urbanístico do Pedral que classificou como a obra “mais bonita do concelho”, destacando o facto de a Junta de Freguesia ter sido parte ativa na definição da solução que hoje foi inaugurada.



No final das intervenções, os presentes visitaram a obra, um arruamento que permite uma nova ligação entre a Rua do Pedral e a Rua Camilo Castelo Branco, pelo lado nascente e norte do Centro Comunitário de Cavez - equipamento ali localizado, que disponibiliza aos cidadãos diversos serviços públicos - que dotará aquela zona de melhores condições de mobilidade para viaturas e para peões, melhorando as acessibilidades.







*** Nota do Gabinete de Comunicação da C.M. Cabeceiras de Basto ***





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas