Selos dão a conhecer arcebispos de Braga

A Comissão Arquidiocesana para os Bens Patrimoniais, da Arquidiocese de Braga, apresentou ontem os primeiros seis selos de uma colecção de 18 sobre os arcebispos de Braga. A edição filatélica pretende assinalar os 50 anos de ordenação sacerdotal do Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, D. Jorge Ortiga.



O responsável pela Igreja Católica em Braga disse estar surpreendido por fazer parte da colecção, juntamente com os retratos de S. Martinho de Dume, S. Frutuoso, S. Geraldo, D. Frei Bartolomeu dos Mártires e D. Rodrigo de Moura Teles.



Estabelecendo um paralelismo entre o selo da carta, que leva notícias para longe, D. Jorge Ortiga referiu que “o selo é símbolo de uma carta que vai em direcção a uma pessoa. A nossa Arquidiocese deve ser uma Arquidiocese em saída, para o encontro dos mais abandonados”. O Arcebispo de Braga manifestou ainda a vontade de que “a Arquidiocese de Braga devia ser uma boa notícia, que chega a todos, a boa notícia para aqueles que se afastaram da Boa Nova de Jesus Cristo”.



A colecção surgiu da criação da Galeria dos Arcebispos, no antigo edifício da Curia. “Nessa altura começamos a ter uma outra i deia que era a de aproveitar as imagens (dos arcebispos) para ilustrar os Paço Arquiepiscopais. Ao mesmo tempo ocorreu-nos que esse livro, dos Paços Arquiepiscopais ilustrados, pudesse conter a heráldica (armas de Fé). No seguimento desse livro que estamos a preparar, surgiu a ideia de o enriquecer com uma colecção de selos”, explicou Gerardo Esteves, director da Comissão Arquidiocesana para os Bens Patrimoniais.



Uma colecção que mereceu acolhimento por parte dos CTT (Correios). “Esta é uma colecção que vai por todo o mundo a mostrar a Arquidiocese”, disse Raúl Moreira, director filatélico dos CTT.

O vigário geral da Arquidiocese de Braga, cónego José Paulo Abreu, destacou que a colecção de selos foi “a melhor forma de homenagearmos o senhor Arcebispo com algo substancial. Os selos dão durabilidade e ajudam a divulgar as comemorações sacerdotais.”



Os restantes selos serão editados no próximo ano e em 2019. Cada selo tem o valor facial de 0.50 euros. A tiragem é de 125 mil exemplares de cada selo.

A colecção faz-se acompanhar de um bloco filatélico, com o valor de 1.40 euros por unidade, e uma tiragem de 40 mil exemplares.

comentários

Não existem comentários para este artigo.

