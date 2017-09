Município de Esposende entregou 47 Bolsas de Estudo a estudantes do ensino superior

Em sessão informal, realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, entregou hoje Bolsas de Estudo a 47 estudantes do ensino superior do concelho, oriundos de famílias em desfavorecimento social, num investimento de 28 200 euros, correspondente a 600 euros por bolsa.



Esta medida enquadra-se no âmbito das políticas educativas e sociais do Município e traduz-se num importante contributo para o prosseguimento dos estudos destes jovens ao nível superior. Os bolseiros, em cumprimento do regulamento, desenvolveram trabalhos de índole social, ambiental, administrativa, cultural e/ou desportiva no Município, durante um período de 22 dias úteis/154 horas, no período de férias letivas.



Os estudantes tiveram, deste modo, oportunidade de estabelecerem contacto com o mundo do trabalho, nomeadamente com o funcionamento da Câmara Municipal e dos seus serviços, configurando uma experiência enriquecedora que contribui para a sua valorização pessoal e profissional, conforme assinalou o Presidente Benjamim Pereira, vincando a mais-valia desta “experiência de trabalho”, para além da questão da ajuda social.



Assinalando que “o mundo é muito competitivo”, Benjamim Pereira de safiou os bolseiros a colocarem dedicação e empenho tanto nos estudos como na atividade profissional que vierem a desenvolver, dizendo que o rigor e a responsabilidade são a chave do sucesso. Aproveitou a oportunidade para exortar os jovens a envolverem-se cívica e ativamente na comunidade, seja na política ou nos movimentos associativos, contribuindo, deste modo e de forma positiva, para o desenvolvimento e progresso da sua terra.



No ano letivo 2016/2017, o Município previa atribuir até 50 Bolsas de Estudo a estudantes do ensino superior, sendo que foram 47 os contemplados por reunirem os requisitos definidos no regulamento. Benjamim Pereira referiu que este apoio é uma ajuda fundamental para estas famílias, configurando o contributo do Município para a formação académica destes jovens.



Na sessão de entrega das Bolsas de Estudo, o Presidente Benjamim Pereira testemunhou o agrado dos bolseiros e suas famílias, tanto pelo apoio concedido como pela experiência profissional que tiveram oportunidade de realizar. O Autarca, que esteve acompanhado do restante executivo, despediu-se com votos de sucesso para todos, quer para os que vão prosseguir os estudos quer para os que vão agora ingressar no mercado de trabalho.



