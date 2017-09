Famalicão vai criar nova linha de transporte público para servir alunos do concelho

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão aprovou esta quinta-feira, em reunião do executivo a criação de uma nova linha para o transporte público coletivo que irá servir essencialmente os alunos das freguesias de Vale S. Martinho, Vale S. Cosme, Telhado e Portela que vão frequentar o ano letivo 2017-2018,a Escola Básica 1,2,3 de Arnoso Santa Maria.



Com o fim do financiamento do Estado às escolas do concelho com contratos de associação, muitos alunos optaram por mudar de estabelecimento de ensino e por seguir o seu percurso formativo nas escolas públicas, o que tem levado à necessidade de reajustar a oferta do transporte público ao novo fluxo de alunos no concelho.



“Com a criação desta nova linha de transporte público em Famalicão, estamos a beneficiar e facilitar a mobilidade no concelho, dando uma resposta rápida e eficaz a estes alunos, mas também a todos os passageiros famalice nses que se deslocam entre estas freguesias”, explicou o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.



O autarca refere ainda que a Câmara Municipal enquanto autoridade de transportes não possui meios para explorar diretamente o serviço público de transporte de passageiros, sendo necessário atribuir esse serviço a operadores de transporte rodoviário, através da celebração de um contrato de serviço público.



Neste sentido, o executivo municipal liderado por Paulo Cunha aprovou não só a criação da nova linha de transporte público, como também a abertura do procedimento concursal, tendo em vista a adjudicação por ajuste direto da exploração da linha.



“O objetivo é corresponder o mais rapidamente possível e de uma forma eficaz a esta necessidade de transportes no concelho”, acrescentou ainda Paulo Cunha.



