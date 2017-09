Verde Cool: Tábuas de Tapas são a nova aposta gastronómica da Confeitaria O Arco

Há quatro anos ‘mãos’ de Arminda Silva, a Confeitaria O Arco, localizada na Rua Frei Caetano Brandão, é um dos espaços que serve o menu Verde Cool, convidando a degustar um copo de vinho verde e um bom petisco por apenas três euros.

Este é um serviço disponibilizado até ao próximo dia 15 de Outubro, no âmbito do roteiro Verde Cool promovido pela Associação Comercial de Braga, contando com a parceria do jornal Correio do Minho e rádio Antena Minho.



“Somos um café familiar, com preços económicos, que serve refeições familiares e muitos petiscos e tapas - que eu gosto muito de criar”, referiu Arminda Silva.



Bolinhos de bacalhau, Bacalhau à Posta, panadinhos, bifinhos de porco e cogumelos, bifinhos de frango grelhado e a famosa alheira são algumas das iguarias gastronómicas servidas diariamente. “Temos várias opções na nossa carta e apostamos também num serviço de refeições económicas, com um prato por apenas quatro euros, mais a bebida - tudo de excelente qualidade, pois é tudo confeccionado na hora”, apontou a proprietária de O Arco.



Arminda Silva refere que os turistas têm sido cada vez mais uma presença assídua na cidade e claro, também, no seu estabelecimento. “É muito bom ver que os próprios grupos de turistas que às vezes nos chegam, levam o nosso contacto a outro grupo que conhecem e que vindo a Braga, vêm também visitar a nossa casa e degustar da ementa”.



A responsável da Confeitaria O Arco indicou, ainda, que neste momento está a apostar fortemente nas suas tábuas de tapas - servindo várias iguarias que prometem fazer as delícias de quem experimentar.

“Agradeço a todos os que aqui trabalham e sobretudo aos nossos clientes diários que nos visitam”, sublinhou Arminda Silva.

