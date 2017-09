Arrancaram as obras na EB 2,3 de Amares

autor Redacção num. de artigos 33781

Doze contentores vão este ano lectivo funcionar como salas de aulas em Amares, enquanto decorrem as obras de requalificação e ampliação da EB 2,3 do concelho, informou ontem o presidente da Câmara Municipal de Amares.

Manuel Moreira, acompanhado pela vereadora da Educação, Cidália Abreu, visitou as obras de requalificação da EB 2 e 3 de Amares, um estabelecimento que serve cerca de 600 alunos do concelho de Amares e que reunirá, brevemente, melhores condições de ensino e de aprendizagem.



O edil referiu que as obras, orçadas em 2,5 milhões de euros, têm Julho de 2018 como prazo de conclusão. Adiantou ainda que, apesar das obras, “estão asseguradas&r dquo; as condições para o início das actividades escolares do ano lectivo 2017/2018, uma vez que o município recorreu a contentores que reúnem “as condições necessárias” para o normal funcionamento das aulas.



“O importante é que, finalmente, conseguimos avançar com a obra da EB 2,3, que há muito era desejada e necessária, e que no ano lectivo 2018/2019 teremos uma escola completamente nova, com condições de excelência para o desenvolvimento das actividades educativas”, sublinhou Manuel Moreira. O investimento é comparticipado, em 85%, por fundos comunitários, arcando o município e o Ministério da Educação, a meias, com a fatia restante.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas