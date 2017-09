Vila Nova de Cerveira: Autarquia adquire Mala NeuroSénior para as IPSS’s do concelho

Atendendo aos benefícios ao nível da estimulação cognitiva, o Município de Vila Nova de Cerveira adquiriu seis malas NeuroSénior para entregar às Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho. Autor do projeto esteve, esta quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a fazer uma demonstração prática aos técnicos das entidades presentes, e na qual também participou a Vereadora da Ação Social, Aurora Viães.



O estímulo da memória, da atenção, do raciocínio, da motricidade e contrariar a solidão nos idosos são alguns dos objetivos do NeuroSénior, projeto lançado, em 2016, por Rui Santos, professor primário, durante a segunda edição da mostra “100% Alto Minho” da CEVAL, em Viana do Castelo, e na qual recebeu o Prémio Inovação.



O “NeuroSénior” consiste numa caixa de atividades de estimulação cognitiva, feitas em madeira por empresas de Viana do Castelo, para dar uma resposta integrada às necessidades de ocupação e estimulação de idosos, com ou sem demência.



Perante os benefícios e resultados apresentados, o Município de Vila Nova de C erveira adquiriu seis malas NeuroSénior para distribuir pelas seis IPSS’s do concelho, nomeadamente Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira, o Centro Social e Paroquial de Campos, Centro Paroquial e Social de Covas, Centro Social e Paroquial de Gondarém, Centro Paroquial de Promoção Social e Cultural de Reboreda e Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira.



A Vereadora com o pelouro da Ação Social, Aurora Viães, realça “o caráter multifacetado” da mala NeuroSénior, quer “ao nível da interação e socialização, mas também na vertente de saúde e bem-estar ao permitir desenvolver a motricidade fina e ampla, memória e linguagem, entre outras”.



Depois de uma breve demonstração que visou um primeiro contacto das IPSS’s presentes com as potencialidades da caixa de atividades, o Professor Rui Santos vai voltar a Vila Nova de Cerveira para um workshop prático dirigido a alguns utentes das IPSS’s, no próximo dia 21 de setembro, pelas 14h00, na Biblioteca Municipal.



