Mais de 2000 idosos de Vila Verde reunidos em S. Bento da Porta Aberta

autor Redacção num. de artigos 33798

O apoio aos idosos tem estado na primeira linha de prioridades do Executivo Municipal liderado por António Vilela. «Uma rede social eficiente, dinâmica e atenta, a par de uma articulação muito estreita com as diferentes IPSS´s e outros organismos ligados à área social, tem permitido uma cobertura que coloca Vila Verde entre os concelhos do País com as respostas sociais mais abrangentes e positivas no território nacional», destaca o Presidente da Câmara Municipal, António Vilela.



A posição foi assumida, esta manhã, durante a tradicional Festa Concelhia do Idoso, que levou cerca de 2 mil idosos numa jorna de fé e convívio ao Santuário de S. Bento da Porta Aberta.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, lembra que «Vila Verde tem uma cobertura de excelência em termos de equipamentos para acolhimento a idosos, com abrangência a todo o concelho. Um processo que contou com o apoio da câmara municipal, quer através de atribuição de comparticipações financeiras, quer com cedência de terrenos e infra-estruturas, quer mesmo no apoio técnico».



A par disso, lembra o conjunto de projectos que envolvem os idosos do concelho: «os seniores activos são o maior exemplo, mas são desenvolvidas diversas acções que permitem manter os nossos idosos envolvidos no processo de crescimento e afirmação do concelho».





A autarca vilaverdense destaca «é graças à colaboração com as juntas de freguesia, IPSSs e outros intervenientes locais, tem sido possível envolvê-los e dar-lhes conforto nesta fase das suas vidas. Não esquecemos que foram importantes no crescimento e afirmação do concelho na sua vida activa, mas queremos que continuem a sentir-se parte integrante do processo de desenvolvimento de Vila Verde».



No futuro, assegura que «o que semeamos nos últimos anos garante qualidade. Apostaremos na sua participação plena nas dinâmicas sociais que pretendemos empreender, reforçando as competências da Rede Social e o envolvimento de todos os parceiros».



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas