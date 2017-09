Cientistas abrem portas para electrónica do futuro

Uma equipa internacional, que inclui cientistas do Centro de Física da Universidade do Minho (UMinho), conseguiu separar, pela primeira vez, duas propriedades base do eletrão (spin e carga eléctrica) numa estrutura unidimensional. O avanço abre portas para novas formas de fazer circuitos e dispositivos nanoelectrónicos e de transportar a informação de modo mais barato e rápido, na forma de spin.



O estudo foi divulgado na revista ‘Nature Communications’. Além do professor catedrático José Carmelo e do pós-doutorando Tilen Cádez, da UMinho, contou com investigadores das universidades do Sul da Flórida (EUA) e de Paris Saclay (França), do Centro de Ciência Computacional de Pequim (China) e do Síncrotron Soleil (França).



O trabalho experimental confirmou que, quando o electrão circula num material de um átomo de espessura - no caso, uma monocamada de disseleneto de molibdénio -, é possível separar o seu spin (movimento de rotação intrínseco) da sua carga eléctrica. Até aqui, esta teoria ainda não tinha sido provada.



/> O transporte do spin permite ao material ser ligado e desligado, como acontece com a corrente eléctrica em transístores convencionais, tornando-o, por isso, uma alternativa interessante para fazer circuitos e dispositivos, com benefícios de energia, de rapidez e de transporte de dados. As suas aplicações poderão estender-se à electrónica digital, à optoelectrónica ou aos sensores, por exemplo.



O artigo científico incidiu nos materiais bidimensionais emergentes, nomeadamente os semicondutores, que são essenciais na indústria electrónica, como na produção de transístores, nanocircuitos e microprocessadores. O disseleneto de molibdénio, usado no estudo, é um dos compostos mais populares e que pode vir a substituir os materiais tradicionais neste âmbito, como o arsenieto de gálio.



José Carmelo doutorou-se em Física pela Universidade de Copenhaga (Dinamarca) e pelo Instituto Nórdico de Física Teórica (Suécia). É professor catedrático do Departamento de Física e investigador do Centro de Física das universidades do Minho e do Porto.



