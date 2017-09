Restaurante cosmopolita onde encontrar uma cozinha alternativa e apelativa

Restaurante cosmopolita, o Brac apresenta um conceito alternativo na arte de bem comer em Braga. Localizado no coração histórico da cidade, apresenta-se com uma carta renovada desde Janeiro. “Todos os meses a carta é alterada em função dos produtos da época, da região, sobretudo os frescos, ”, diz-nos Maria José Machado, gerente do espaço.



Um dos ex-líbris da casa são os já afamados cogumelos grelhados com ovo e parmesão. Outro dos petiscos que constitui já o rosto desta casa são os croquetes de queijo da serra e presunto. Nesta altura não pode faltar também o carpaccio de lombo de boi ou a massada de gambas e tamboril preparada na perfeição pelo chef da casa.



Outro dos pratos emblemáticos da carta do Brac é a corvina com molho de moqueca e farofa. Quem desejar um prato mais simples tem sempre a alternativa do dia, à base de peixe, como o robalo ou o rodovalho. “Mudámos regul armente o peixe e procurámos ter sempre produto fresco. Isso é ponto fundamental, além da variedade”, continua Maria José Machado.



Nos pratos de carne, o ‘Bife à Brac’ é outra das sugestões que marca sempre presença na ementa deste restaurante. Outras sugestões recaem, por exemplo, na perna de borrego com rosmaninho ou na salada de peito de pato com figo e queijo de cabra para quem preferir um prato mais leve e fresco.



“Não sendo um restaurante tradicional, tem por base a cozinha portuguesa um pouco alterada. Tentámos ter pratos que as pessoas não estão muito habituadas a comer, mas que sabem muito bem”, diz ainda a gerente.



Para a iniciativa Verde Cool, que decorre até ao dia 15 de Outubro, o Brac convida a degustar uma sanduíche de Rosbife com maionese de rábano, acompanhado por um copo de vinho verde ‘Vento’z’. Tudo por 3 euros.

