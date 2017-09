Esposende: Mais de dois mil idosos convivem em Fátima

Mais de 2000 seniores do concelho participaram na Festa do Idoso em Fátima, um dos maiores eventos promovido pelo Município de Esposende no âmbito do Programa Envelhecimento Activo da Rede Social de Esposende.



A iniciativa, que vai já na 22.ª edição, registou este ano o maior número de participantes ultrapassando a barreira dos 2000 inscritos, facto que expressa o sucesso deste evento que vem sendo realizado, desde há vários anos, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, tanto por reunir todas as condições para acolher tão elevado número de participantes, como por ser um local muito apreciado pela comunidade idosa. Aliás, são muitos os participantes que garantem que se não fosse esta iniciativa dificilmente teriam oportunidade de visitar o Santuário com esta regularidade.



Dirigida a idosos com idade igual ou superior a 65 anos, pessoas portadoras de deficiência com autonomia, com idade superior a 35 anos, e pessoas que frequentam as Instituições Particulares de Solidariedade Social com valência para a terceira idade, esta festa constitui um importante momento de convívio da comunidade sénior do concelho em que o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira, interage com os mais velhos, que fazem sempre questão de agradecer a oportunidade. “O município tem sabido responder aos anseios e expectativas desta franja da população, através da dinamização de um conjunto de actividades que contribuem para um envelhecimento efectivamente activo e saudável”.



“Queremos manter esta dinâmica e esta oferta”, referiu o autarca, desafiando os idosos a participarem nas várias iniciativas propostas pelo Programa de Envelhecimento Activo, e notando que a mesma só é possível dada a excelente colaboração e trabalho em articulação das instituições particulares de solidariedade social, juntas de freguesia e outras instituições locais, parceiras da rede social do concelho.



Benjamim Pereira aproveitou a oportunidade para deixar ainda uma palavra de agradecimento a todos quantos participaram na organização e no apoio à Festa do Idoso em Fátima, nomeadamente às juntas de freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, Bombeiros Voluntários de Esposende e de Fão e Delegação de Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa.



A Festa do Idoso integrou a eucaristia. O piquenique decorreu num dos parques do Santuário com muita animação.

