Celorico de Basto: Concelho vive romaria à Senhora do Viso

A grande romaria arciprestal em honra de nossa Senhora do Viso anima, até amanhã, Celorico de Basto. O grande dia de festividades, amanhã, conta, a presidir as cerimónias religiosas, com o Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida.



Uma romaria de carácter arciprestal, que conta com a presença de todos os párocos do arciprestado na eucaristia campal de domingo e com uma procissão das bandeiras de todas as paróquias do concelho a acompanhar o andor de Nossa Senhora do Viso, num percurso estipulado dentro da área do santuário.



Como habitualmente, são esperados milhares de peregrinos num dos locais religiosos mais atractivos do concelho de Celorico de Basto, na ermida de Nossa Senhora do Viso.

“A Nossa Senhora do Viso atrai milhares de peregrinos ao seu santuário, movidos pela fé e pela devoção, que procuram em Nossa Senhora o conforto de que precisam. Este espaço, tão bonito, é um local de oração por excelência pela paz que emana, e pela natureza que o circunda. Esta romaria é de facto, um momento muito bonito no arciprestado de Celorico de Basto”, disse o arcipreste de Celorico de Basto, padre Albano Costa.



O espaço que acolhe esta romaria é amplo com uma capela no cume do monte, requalificada recentemente por forma a albergar convenientemente os peregrinos que aí se dirigem.

Amanhã, às 9 horas, é celebrada a eucaristia na capela, às 10.30 horas a peregrinação arciprestal de todas as paróquias do concelho e às 11 horas, a eucaristia campal, presidida pelo bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida. A tarde será animada pelo Rancho Folclórico de Friande de Felgueiras e pelo grupo de concertinas de Regadas de Fafe. A procissão solene decorre às 15.30 horas.

