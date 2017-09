Vila Nova de Famalicão: Seniores divertiram-se na Feira de Artesanato

autor Redacção num. de artigos 33798

Cerca de um milhar de idosos, provenientes de mais de 20 instituições sociais famalicenses, participaram na ‘Tarde Sénior’ dinamizada na Feira de Artesananto e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão.



“Adoro isto. Acho que as pessoas dos outros concelhos deviam ver com muita atenção aquilo que Famalicão faz pelos seniores. Agora é que estamos a renascer”.



Beatriz Lima é presença habitual nos vários convívios que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promove ao longo do ano para os seniores do concelho. A ‘Tarde Sénior’ da Feira de Artesanato e Gastronomia, que decorreu na passada quinta-feira, é um desses momentos e a famalicense de 69 anos de idade lá estava, a marcar o ritmo da dança e com a alegria que lhe é tão característica.



Este é um evento que é já uma tradição no concelho e mais uma vez reuniu cerca de mil seniores.



A música e a animação do Grupo de Cavaquinhos do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão fizeram com que muitos saltassem para a pista e nem o presidente da Câmara Municipal resistiu a um pezinho de dança.



Para Paulo Cunha este é um dos pontos altos da Feira de Artesanato e Gastronomia. O autarca confessou sentir-se um “presidente de câmara privilegiado por poder continuar a contar com a participação e vitalidade dos seniores famalicenses”.



“Estar na Feira de Artesanato e Gastronomia é falar de artes e ofícios, de tradições, de memórias, das nossas raízes e da nossa identidade. E ninguém melhor que os nossos seniores para conhecer e testemunhar o que é Famalicão hoje, mas o que foi também há muitos anos. Estamos a trazer para o presente aquilo que vocês viveram no passado”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas