Ministro da Cultura visita hoje concelho de Paredes de Coura

O Município de Paredes de Coura recebe hoje, às 10 horas, o ministro da Cultura, embaixador Luís Filipe de Castro Mendes, para lhe dar a conhecer a riqueza das suas paisagens literárias inscritas no concelho de Paredes de Coura.



O roteiro literário começará por celebrar os sessenta anos da primeira edição de ‘A Casa Grande de Romarigães’, no próprio cenário de efabulação da crónica romanceada, a Quinta do Amparo.

Na presença física do sítio, que se revê nas evocações do texto e na memória dos feitos que ali terão ocorrido, será apresentado o projeto de recuperação deste legado arquitectónico de cariz barroco que se encontra a ser desenvolvido pelos bisnetos Ricardo Pedroso de Lima e Maria Pedroso de Lima, e que consideramos condição indispensável para dinamizar uma estratégia de desenvolvimento local.



O percurso literário é associado à visita a o Centro de Estudos Mário Cláudio, no Lugar de Venade, tendo como cicerone o escritor que lhe confere o nome, e à Biblioteca Municipal ‘Aquilino Ribeiro’, na sede de concelho, onde se encontra instalada uma exposição sobre a vida e a obra do autor de ‘A Casa Grande de Romarigães’.



Para Paredes de Coura é importante debater a importância que esta temática poderá assumir para uma estratégia de turismo cultura local.



Que legado literário oferece a Paredes de Coura essa obra-prima de escrita e de enredo chamada ‘A Casa Grande de Romarigães’? Que papel poderá assumir a Quinta do Amparo e a sua enorme teia ficcional no contexto de Paredes de Coura? Como se poderá captar a narrativa secreta e mágica que continua subjacente na atmosfera de Romarigães e valorizá-la num projecto de dinamização de todo o concelho de Paredes de Coura?



