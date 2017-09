Hassan de regresso para preparar viagem ao Sado

O Sporting Clube de Braga continua a preparar a viagem a terras sadinas, para defrontar o Vitória de Setúbal em partida a contar para a quinta jornada da I Liga, em que os bracarenses querem somar a terceira vitória na competição, no regresso à acção do campeonato, depois da derrota caseira com o FC Porto.



Os bracarenses querem regressar aos triunfos e para tal já contam com o avançado Hassan, internacional egípcio dos Guerreiros do Minho que esteve ao serviço da sua selecção nacional nos últimos dias, tendo ontem regressado aos trabalhos, juntamente com o resto do grupo de trabalho, que não conta com o sérvio Stojiljkovic, que esteve também ao serviço da sua selecção nacional, mas não regressou a Braga, tendo sido emprestado, a troco de 500 mil euros, aos turcos do Kayserispor.



Com esta saída, que se juntou à venda de Rui Fonte para o Fulham, o treinador Abel Ferreira tem como opções para o centro do ataque apenas o egípcio Hassan e Paulinho, para além de Dyego Sousa, que só pode, para já, jogar nas provas europeias, ou o reforço Erick, ainda a adaptar-se, ou Wilson Eduardo, que pode fazer a posição.

