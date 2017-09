INL aposta na abertura à comunidade

A partir de agora, na primeira sexta-feira de cada mês, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia abre as suas portas à comunidade num ‘coffee break’ social e informal em que várias pessoas se reúnem para partilhar ideias e projectos ou simplesmente conversar. O primeiro café-informal teve lugar ontem, com o lançamento feito por Lars Montelius, director do INL, e contou já com a presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. O director do INL inspirou-se no ‘Fika’ - um evento social típico na Suécia, que junta os participantes à volta de um café para uma conversa e convívio informais - com o objectivo de o replicar no laboratório.



“Mais do que fazer uma pausa para um café, o ‘NanoFika’ é sobretudo um ponto de encontro para tomar um café em conjunto com alguém - alguém com quem queiramos falar, alguém com quem tenhamos interesses em comum, alguém com quem queiramos estabelecer uma parceria de negócios ou alguém com quem simplesmente nos cruzamos para falar de futebol”, referiu Lars Montelius.



Segundo o director do INL, este género de eventos sociais, mas de carácter informal, “são uma forma efi ciente de falar com a pessoa certa, de forma rápida e eficaz, sem que sejam necessárias dezenas de e-mails, nem marcações de entrevistas antecipadas”.



Lars Montelius indicou que estes cafés informais - que não duram mais do que 15-20 minutos já fazem parte da cultura do próprio INL e, na sua perspectiva, são uma excelente forma de partilhar informação, servindo até de espaço ‘networking’.



O presidente da Câmara Municipal de Braga foi uma das presenças neste primeiro ‘NanoFika’ promovido pelo INL, con- fessando que esta é mais uma iniciativa interessante da parte do laboratório no sentido de abrir as suas portas à comunidade.



“Com estes encontros informais, o INL abre-se para o mundo empresarial - mostrando as potencialidades das suas investigações, técnicas e invenções, encontrando assim também novas formas de colaboração”, apontou o autarca bracarense.



Para Ricardo Rio o INL assume-se como “um centro de investigação de excelência da Universidade do Minho, eviden- ciando-se também cada vez mais pela sua vertente de educação para a ciência e enquanto espaço de portas abertas à comunidade”.



