Mais de uma centena de associações fazem a Festa do Associativismo e Juventude em Famalicão

As associações do concelho de Vila Nova de Famalicão estão bem, recomendam-se e a sua pujança vai poder ser comprovada na Festa do Associativismo e Juventude que decorre de 15 a 17 de setembro, no antigo campo da feira do município.

O certame vai contar com a participação de mais de uma centena de associações, que ao longo dos três dias do evento vão poder dar a conhecer ao público o trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo do ano.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, refere que “esta é uma das muitas oportunidades que as associações famalicenses têm para mostrarem e promoverem a sua atividade, a par, por exemplo, das mostras associativas” e confessa ser um presidente orgulhoso do seu tecido associativo. “Em Famalicão as associações sabem fazer bem, apresentam propostas, não se limitam a apresentar os problemas e chegam-nos com as soluções, são proactivas, empenhadas, envolvem-se na construção do nosso futuro enquanto comunidade e isso é algo que me deixa bastante satisfeito”, acrescenta.

De resto, refira-se que a animação do certame está, maioritariamente, a cargo do tecido associativo do concelho, com várias atuações e demonstrações nas áreas da cultura e do desporto, mas o grande destaque vai para o espetáculo de Stand Up Comedy do comediante português Nilton, agendado para o dia 16, sábado, às 22h00. Referência também para a realização de algumas atividades relacionadas com os vários projetos promovidos pela Casa da Juventude do município, como por exemplo, uma sessão de experimentação de instrumentos musicais portugueses e de fotografia analógica.

No recinto será ainda possível provar as iguarias minhotas e apreciar os petiscos mais tradicionais, em tasquinhas e bares que estarão a cargo de diversas associações.



PROGRAMA

Dia 15 de Setembro (Sexta)

18h00 | Abertura

18h30 | Instalação artística (Graffiti): Escola Superpoderes

Local: Stand da Juventude

21h00 | Artes Marciais: Associação Portuguesa Alex-Ryu Jitsu

22h00 | Música: Orquestra Pentágono



16 de Setembro (Sábado)

14h30 | Arruada de Zés P’reiras “Os Delaenses”

15h00 | Dança: Associação Apolo Famalicão

16h00 | Folclore: Rancho Folclórico da Casa do Povo de Calendário e Rancho Folclórico de S. Miguel o Anjo

16h00 | Sessão de experimentação de fotografia analógica

Local: Stand da Juventude

17h00| Instalação artística (vídeo, fotografia e design de moda)

Local: Stand da Juventude

17h30 - Encenação de Teatro (Texto Camiliano): Grutaca, Grupo de Teatro Amador Camiliano (Seide S. Miguel) e Projeto Amarcultura

Encenação Épica: Companhia Expressão Corporal (ARENA) da PASEC

18h30 | Folclore: Arruada e exibição do Grupo de Concertinas da Associação Cultural e Desportiva S. Martinho de Brufe

21h30 | Performance artística_ Frame It

22h00 | Espetáculo Stand Up Comedy - Nilton

00h00 | Danças urbanas pela Groove Spot



17 de Setembro (Domingo)

14h00 | Arruada de Zés P’reiras “Os Divertidos”

15h00 | Sessão de experimentação de instrumentos musicais portugueses

Local: Stand da Juventude

15h00 | Artes Marciais “Ju Jitsu”: Operário Futebol Clube

15h30 | Dança: FITSTYLE (Grupo Moveloudance e Loubreak)

16h00 | Música: Ensemble de Instrumentos Musicais Portugueses

17h00 | Música: Grupo de Braguesas do Liberdade Futebol Clube

17h30 | Música: Tusefa, Tuna Sénior de Famalicão

18h00 | Dança: An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão

18h30 | Dança: Casa do Povo de Ribeirão e Associação de Moradores da Lameiras

19h00 | Cantares ao Desafio: Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense

19h30 | Dança: Academia Gindança





*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

