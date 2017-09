Município de Ponte de Lima inaugurou a Requalificação da Rua Conde de Bertiandos e Rua da Ponte de Crasto

No âmbito da Acção de Regeneração Urbana, o Município de Ponte de Lima tem vindo a investir na política de revitalização de espaços públicos.



No seguimento desta estratégia foi recentemente inaugurada a Requalificação da Rua Conde Bertiandos e da Rua da Ponte de Crasto, uma artéria de acesso a diversos serviços, “uma obra funcional que dá resposta a toda a comunidade local” considerou o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor Mendes, na cerimónia de inauguração.



O autarca acompanhado pelo Vice-Presidente Gaspar Martins, e pelos Vereadores Vasco Ferraz e Paulo Sousa, revelou que com a inauguração desta obra “estamos a cumprir com os nossos compromissos e com os objectivos a qu e nos propusemos”.



Esta obra de requalificação da Rua Conde de Bertiandos e da Rua da Ponte de Crasto, cujo investimento ascendeu aos 852.892,22 €, melhorou substancialmente a rede viária, permitindo maior fluidez e segurança, a nível do trânsito de veículos e da circulação de peões.

O espaço conta agora também com novas condições de iluminação pública e mobiliário urbano, garantindo um maior apoio aos serviços existentes, nomeadamente: ao Hospital Conde de Bertiandos, ao Centro de Saúde de Ponte de Lima, ao Serviço de Finanças de Ponte de Lima, à Universidade Fernando Pessoa e à Adega Cooperativa de Ponte de Lima.



