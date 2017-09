Oficinas do Teatro Oficina regressam para nova temporada a partir de Outubro

As Oficinas do Teatro Oficina regressam para uma nova temporada. Este ano, juntam-se adolescentes e adultos (por sugestão de participantes de anos anteriores) em dois grupos que se apresentam informalmente a cada mês de trabalho, com módulos extra logo no início de 2018. A Oficina Jovens apresenta todas as semanas o trabalho para as famílias. Este ano, as OTO’s encontram-se no final, mais uma vez, num projeto da programação do Teatro Oficina, em junho, nos Festivais Gil Vicente.



A Oficina Iniciação, dirigida a participantes com mais de 12 anos de idade, decorre às segundas e quartas, das 19h30 às 21h00. A Oficina Criação, também para alunos a partir dos 12 anos, acontece às terças e quintas, no mesmo horário. Por último, a Oficina Jovens, pensada para participantes dos 8 aos 12 anos, acontece às sextas, das 18h00 às 19h30.



A orientação das Oficinas do Teatro Oficina está a cargo de Nuno Preto e as atividades têm lugar, como habitualmente, no Espaço Oficina, na Av. D. João IV. O montante da mensalidade é de 20,00 euros e a inscrição tem um custo de 40,00 euros, relativo ao primeiro e último mês de atividade. As inscrições serão aceites até ao dia 25 de setembro e poderão ser efetuadas no Centro Cultural Vila Flor ou nos sites www.ccvf.pt e www.aoficina.pt através do preenchimento do formulário disponível online.

