Prazo entrega das obras na XII Bienal de Pintural do Eixo Atlântico termina a 14 de Setembro

Em apenas uma semana (14 de setembro) encerrará o prazo para a recepção das obras dos artistas que desejem participar na XII Bienal de Pintural do Eixo Atlântico.



Poderão concorrer ao certame todos os artistas da Euro-região com uma única obra de pintura original e inédita que não tenha sido exposta nem apresentada anteriormente em nenhum outro certame ou concurso.



Toda a informação necessária para participar no certame poderá ser consultada na página web www.bienalpinturaeixoatlantico.com



Uma vez encerrada a receção das obras, o Júri selecionará as 30 propostas finalistas que configurarão o catálogo digital desta edição e integrarão a coleção itinerante para as sucessivas exposições que, terão lugar em cidades galegas e portuguesas pertencentes ao Eixo Atlântico.



A decisão do júri será divulgada publicamente no dia da inauguração da exposição, quando também serão entregue s os prémios aos galardoados.



Conceder-se-á um prémio Eixo Atlântico à melhor obra do certame, com um valor de 3.000 euros e dois segundos prémios de 1.500 euros cada um, à melhor obra de autor português e à melhor obra de autor galego respetivamente.



Também se concederá o prémio “Novos Talentos Luso - Galaicos” para novos artistas com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos, inclusive, com um valor de 1.500 euros.



Além disso, será editado um catálogo de tiragem limitada com todas as obras selecionadas que também poderá ser descarregado na página web do Eixo Atlântico ou através de um código QR que estará disponível nos lugares de exposição.



A Bienal de Pintura é organizada pelo Eixo Atlântico, com a colaboração das entidades Fundação da Juventude e Xunta de Galicia, através da Secretaria Xeral de Cultura e da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

