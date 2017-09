Família sénior famalicense diverte-se na Feira de Artesanato e Gastronomia

“Adoro isto. Acho que as pessoas dos outros concelhos deviam ver com muita atenção aquilo que Famalicão faz pelos seniores. Agora é que estamos a renascer”.



Beatriz Lima é presença habitual nos vários convívios que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão promove ao longo do ano para os seniores do concelho. A “Tarde Sénior” da Feira de Artesanato e Gastronomia, que decorreu esta quinta-feira, é um desses momentos e a famalicense de 69 anos de idade lá estava, a marcar o ritmo da dança e com a alegria que lhe é tão característica.



A iniciativa reuniu perto de mil seniores provenientes de mais de 20 instituições sociais famalicenses e é já uma tradição no concelho.



A música e a animação do Grupo de Cavaquinhos do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão fizeram co m que muitos saltassem para a pista e nem o presidente da Câmara Municipal resistiu a um pezinho de dança.



Para Paulo Cunha este é um dos pontos altos da Feira de Artesanato e Gastronomia. O autarca confessou sentir-se um Presidente de Câmara privilegiado por poder continuar a contar com a participação e vitalidade dos seniores famalicenses.



E acrescentou: “Estar na Feira de Artesanato e Gastronomia é falar de artes e ofícios, de tradições, de memórias, das nossas raízes e da nossa identidade. E ninguém melhor que os nossos seniores para conhecer e testemunhar o que é Famalicão hoje, mas o que foi também há muitos anos. Estamos a trazer para o presente aquilo que vocês viveram no passado”.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

