O Mosteiro de Tibães, em Braga, registou 37.892 visitantes, até final do passado mês de Agosto, o que representa um crescimento de 14,2 por cento no número de entradas em comparação com o período homólogo. O aumento verificado segue a tendência da última década, durante a qual a afluência de público cresceu 119,9 por cento, passando de 22.221 entradas em 2007, para 48.885 em 2016.



O Mosteiro de São Martinho de Tibães situa-se na freguesia de Mire de Tibães. Foi classificado como Imóvel de Interesse Público em 1944, estando afecto à Direcção Regional de Cultura do Norte.

O Mosteiro é constituído pela igreja, alas conventuais e espaço exterior - a cerca.

O edifício que hoje existe foi construído ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX.

Com uma arquitectura funcional, apresentava nesse tempo uma clara separação entre as áreas de oração, trabalho, lazer, comunicação com o exterior, zonas ocupadas pela comunidade residente e outras, reservadas para o uso como casa-mãe da Congregação.

Em 1833/ 34, com a extinção das Ordens Religiosas, o Mosteiro foi encerrado, os seus bens inventariados e postos à venda, exceto a igreja, o passal e uma zona conventual que, continuando propriedade do Estado Português, ficaram em uso paroquial.



Em 1986, o Estado Português, perante a degradação e delapidação deste património nas décadas anteriores, adquire-o, iniciando a sua recuperação com estudos, registos e limpezas que viabilizaram os projectos de restauro que se seguiram.

