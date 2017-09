Defesa da floresta justifica apoio a sapadores florestais

O executivo municipal é amanhã chamado a apreciar e votar o protocolo a estabelecer entre o município de Braga e a Associação Florestal do Cávado (AFC) que estipula o apoio a prestar pela equipa de sapadores florestais no concelho.

A nova equipa de sapadores florestais da AFC, aprovada no âmbito do concurso público aberto pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que o município se comprometeu a apoiar, tem os perímetros florestais do Bom Jesus e do Sameiro como área de intervenção, cuja preservação é considerada uma prioridade em termos de defesa da floresta contra incêndios.

A área em causa é assumida, pelo município, como “o espaço florestal do concelho de Braga que maior importância apresenta em termos florestais, paisagísticos, culturais, religiosos, turísticos e, sobretudo, ambientais” e cuja protecção e preservação é considerada uma “imperativa prioridade”.

Na candidatura do Bom Jesus a Património Mundial da Humanidade está incluído um espaço florestal com 25 hectares (ha).

Na área de intervenção da equipa de sapadores florestais incluem-se, também, o Santuário do Sameiro e a Capela de Santa Marta.

O perímetro em causa está classificado pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) como área prioritária de intervenção com meios aéreos, estando classificada como perigosidade alta e muita de incêndios florestais, factor potenciado pela continuidade com áreas florestais dos concelhos vizinhos de Guimarães e da Póvoa de Lanhoso, potenciando a ocorrência de grandes incêndios.

Na declaração de compromisso de apoio à constituição da equipa de sapadores florestais da AFC, o próprio município assumiu que, nos últimos anos, tem-se verificado, na área geográfica em causa, “um elevado núme- ro de ocorrências e recorrência das mesmas, contabilizando-se grandes áreas ardidas”, exemplificando com o ano transacto com “uma área ardida superior a 500 ha”, pelo que “será determinante o reforço da prevenção e vigilância deste espaço”, facto já identificado no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

