Vila Verde: Mais de dois mil idosos juntos em S. Bento

O apoio aos idosos tem estado na primeira linha de prioridades do executivo municipal de Vila Verde. “Uma rede social eficiente, dinâmica e atenta, a par de uma articulação muito estreita com as diferentes IPSS’s e outros organismos ligados à área social, tem permitido uma cobertura que coloca Vila Verde entre os concelhos do país com as respostas sociais mais abrangentes e positivas no território nacional”, destacou o presidente da câmara municipal, António Vilela.

A posição foi assumida durante a tradicional Festa Concelhia do Idoso, que levou cerca de dois mil idosos numa jorna de fé e convívio ao Santuário de S. Bento da Porta Aberta.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde lembrou que “Vila Verde tem uma cobertura de excelência em termos de equipamentos para acolhimento a idosos, com abrangência a todo o concelho. Um processo que contou com o apoio da câmara municipal, quer através de atribuição de comparticipaçõ es financeiras, quer com cedência de terrenos e infra-estruturas, quer mesmo no apoio técnico”.

A par disso, lembra o conjunto de projectos que envolvem os idosos do concelho: “os seniores activos são o maior exemplo, mas são desenvolvidas diversas acções que permitem manter os nossos idosos envolvidos no processo de crescimento e afirmação do concelho”.

O autarca vilaverdense destaca “é graças à colaboração com as juntas de freguesia, IPSSs e outros intervenientes locais, tem sido possível envolvê-los e dar-lhes conforto nesta fase das suas vidas. Não esquecemos que foram importantes no crescimento e afirmação do concelho na sua vida activa, mas queremos que continuem a sentir-se parte integrante do processo de desenvolvimento de Vila Verde”.

No futuro, assegura que se apostará na sua participação plena nas dinâmicas sociais, reforçando as competências da Rede Social e o envolvimento de todos os parceiros.



