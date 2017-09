Cabeceiras de Basto: Presidente entregou apoios à natalidade

O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, entregou 18 subsídios à natalidade e oito apoios à iniciativa empresarial e económica nas áreas agrícola, pecuária ou florestal, apoios estes que perfazem um montante global de 17 mil euros.

Os incentivos à natalidade revestem a forma de atribuição de um apoio financeiro de 500 euros sempre que ocorra o nascimento ou a adopção de uma criança. O autarca entregou, então, mais 18 incentivos à natalidade no montante de nove mil euros. Com este incentivo, a câmara municipal pretende promover estímulos específicos que conduzam, por um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à melhoria das condições de vida das famílias residentes no município.

Até ao momento, a câmara municipal entregou 98 subsídios à natalidade no m ontante global de 49 mil euros.

No mesmo dia, foram também entregues os apoios à iniciativa empresarial e económica nas áreas agrícola, pecuária ou florestal, tendo sido atribuídos mais oito apoios no valor de mil euros cada para início ou reinício da actividade ao abrigo do art.º 9.º do Regulamento Municipal de Apoio à Iniciativa Empresarial e Económica nas Áreas Agrícola, Pecuária ou Florestal.

Os 20 apoios já entregues, no valor de 20 mil euros, têm como objectivo potenciar o desenvolvimento económico e social e contribuir para a criação de emprego e a fixação da população. Visam promover o empreendedorismo, melhorando a competitividade local e regional, travando a tendência para o despovoa- mento e a desertificação e para a fragilização, o estreitamento e a dependência de base económica.

