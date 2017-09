Praceta Padre Sena de Freitas com condições de segurança e conforto

autor Redacção num. de artigos 33820

Ricardo Rio, presidente da câmara Municipal de Braga marcou presença ontem na inauguração de um equipamento des- portivo na Praceta Padre Sena de Freitas, na União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade. O espaço requalificado permite aos jovens praticarem futebol e usufruírem de um local de convívio e lazer.



Segundo Ricardo Rio, o município tem efectuado esforços no sentido de dotar esta urbanização de condições para os seus habitantes viverem em “conforto e segurança”.



“Foi criada uma comissão com a presença do vice-presidente, Bragahit, forças de segurança, Junta de Freguesia e Associação de Moradores que identificou patologias e problemas que tinham de ser resolvidos e acções concretas que poderiam ser feitas para melhorar as condições de vida de quem aqui mora”, afirmou, referindo que se começou por intervir no trânsito, com sinalizações e marcações, no arranjo dos espaços verdes, no reforço da limpeza e agora se avançou para a criação deste espaço desportivo: “As acções nesta Praceta vão continuar no futuro próximo com a criação do parque infantil. São pequenos passos mas que fazem toda a diferença para os habitantes”.



Por seu turno, Luis Pedroso, presidente da União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade, referiu que a aposta sempre foi realizar intervenções nas urbanizações, “onde as pessoas passam o seu dia-a-dia”. “Começamos nas Parretas e agora estamos a intervir na Praceta Padre Sena de Freitas, onde ninguém tinha efectuado intervenções em 20 anos. A Câmara Municipal anuiu às nossas pretensões e os jovens beneficiem com o aproveitamento do único espaço disponível neste local para a criação deste espaço desportivo”, disse.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas