Montalegre: Investimento de 300 mil euros no 'Largo da Escola' em Pitões

Mais de 300 mil euros transformaram o centro de Pitões das Júnias, uma das aldeias de maior índice turístico do concelho de Montalegre. O coração deste pedaço barrosão foi alvo de uma profunda requalificação. Denominado 'Anfiteatro Largo da Escola - Espaço Lúdico e Cultural de Pitões das Júnias', promete reforçar o dinamismo socioeconómico desta terra enquadrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês.



'É, sobretudo, o reconhecimento da capitalidad e desta aldeia no que respeita à dinamização turística. É uma terra que recebe milhares de pessoas todos os meses. Havia a necessidade de dar urbanidade a este espaço, que é magnífico e grandioso. Estou orgulhoso por darmos a Pitões das Júnias uma obra que esta terra merece. Neste ato de gratidão e reconhecimento, sobra a imensa satisfação do Presidente da Câmara e da sua equipa', comentou o presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves.



