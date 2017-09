‘Bacalhauzinho à Vianna’ é o petisco servido no emblemático Café Vianna

No Café Vianna respira-se história. É um dos mais emblemáticos espaços da cidade de Braga, frequentado por quase toda a gente, inclusive turistas. Instalado na Praça da República e com uma grande esplanada em frente ao chafariz, este é um local de paragem obrigatória desde 1858.

É também neste ambiente de praça pública, que o Café Vianna possui, que pode ser apreciado o menú Verde Cool - numa iniciativa promovida pela Associação Comercial de Braga, que conta com a parceria do Correio do Minho e da Antena Minho - em que se dá a degustar o petisco ‘Bacalhauzinho à Vianna’ juntamente com um copo de vinho verde da casa por apenas três euros.



Mas as iguarias gastronómicas e os serviços que o Café Vianna disponibiliza aos seus clientes são muitos mais, tal como explica Artur Pereira, um dos seus proprietários.

“Esta é uma casa com muita história na cidade, já que no séc. XIX servia de ponto de encontro para a eçlite bracarense, mas o serviço que hoje oferecemos é muito mais vasto e que vai muito além do serviço de café, com refeições diárias económicas, com tudo incluído, entre seis a sete euros. “Os pratos de bacalhau são dos favoritos quer dos bracarenses quer dos turistas”, confessou o responsável, apontando para outras especialidades servidas como o Bife à Vianna ou o Bife à Portguesa.



“Servimos agora o nosso menú Verde Cool - o que para nós é já uma iniciativa muito importante, pois fomenta a parte mais tradicional dos nossos petiscos e vinho verde, mas é também um chamariz, quer para turistas quer os bracarenses e muitos dos nossos clientes já estavam à espera de mais uma edição”, sublinhou.

O Café Vianna já prepara a carta de Inverno neste momento e a animação musical ao vivo e com DJ’s garante aquecer a casa. “Os jantares de grupo e de empresas são uma das nossas apostas”.

