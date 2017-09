Cooperativa nasce para alargar projecto Nee’d for Dance

Porque “ainda há falta de sensibilidade para a situação da pessoa com deficiência”, o projecto Nee’d for Dance vai dar lugar a uma cooperativa para “permitir andar para a frente com outros projectos”, assumiu a mentora Loide Hardman, que falava ontem durante a primeira mega aula de dança inclusiva, que decorreu no Estádio 1.º de Maio.



A trabalhar com quase 50 pessoas com as mais variadas necessidades educativas especiais, o projecto já ‘abriu as portas’ a todas as idades. O projecto continua a ter como “grande aliado” a Bogalha, que tem disponibilizado as instalações para todas as actividades.

“Esta mega aula vai ao encontro da génese do projecto e decidimos mostrar às pessoas e dar-lhes também oportunidade de experimentar vários tipos de dança”, justificou Loide Hardman, enaltecendo o facto dos professores convidados terem aderido “de coração”, bem como aos “muitos voluntários que se juntaram ao projecto e trabalham apenas para receber um sorriso das crianças”.



Entretanto, o projecto participou na Festa do Avante e um grupo de crianças fez a primeira actuação fora de Braga. “Conseguimos pagar todas as despesas da criança e de um acompanhante”, contou ainda aquela responsável.

Quem não faltou à primeira mega aula de dança in clusiva foi a vereadora do Desporto e da Juventude da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, lembrando que a autarquia é parceira deste projecto em vários eventos, estando disponível para continuar a dar o apoio possível.



“Trata-se de uma causa muito nobre e tenho que deixar aqui um agradecimento às pessoas, que são todas voluntárias, que dinamizam estes eventos para estas crianças que têm pouca oferta de actividades”, aplaudiu a vereadora, admitindo que este projecto “ tem feito um trabalho excelente com as crianças com deficiência”.



O Nee’d for Dance, que nasceu em Junho de 2015, é um projecto de carácter solidário e voluntário. Sediado em Braga, “tem como principal objetivo proporcionar, gratuitamente, novas experiências através da música, movimento, interacção social, aulas de expressão corporal e dança”, explicou ainda a mentora, acreditando que “é uma excelente ferramenta terapêutica e lúdica que permite estimular e trabalhar competências motoras, cognitivas, comunicativas, afetivas e emocionais, a bebés, crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, induzindo a demonstração de todo o seu potencial à sociedade”.



O projecto procura igualmente ajudar, orientar e criar momentos de formação e lúdicos com e/ou entre as famílias, promovendo a inclusão social.

