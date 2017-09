Distrito de Braga contraria aumento da sinistralidade

Menos acidentes, menos mortos e menos feridos graves é o balanço da sinistralidade rodoviária no distrito de Braga nos primeiros oito meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

As estatísticas do mais recente relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) mostram que o distrito de Braga contraria a tendência nacional em matéria de sinistralidade rodoviária, já que em Portugal continental aumentaram os acidentes, bem como as vítimas (mortos e feridos graves).



De acordo com o relatório, entre 1 de Janeiro e 31 de Agosto, registaram-se nas estradas do distrito 7158 acidentes com vítimas e/ou danos materiais, menos 21 em comparação igual período de 2016.

A par da diminuição do número de acidentes, decresceu a mortalidade, com um total de 14 vítimas no distrito no período em análise, menos uma em comparação com 2016.



Quanto aos feridos graves, diminuiu o número de vítimas com um total de 91, menos 12 em comparação com o ano passado.

Já o distrito de Viana do Castelo segue a tendência nacional, com um aumento da sinistralidade e da mortalidade.



De acordo com a ANSR, registaram-se nas estradas do Alto Minho 1990 acidentes, mais 17 que até 31 de Agosto de 2016.

A mortalidade mais que duplicou com um total de 12 vítimas nos primeiros oito meses deste ano - foram cinco em 2016.

Das estatísticas divulgadas pela ANSR ficam de fora as vítimas que morrem a posteriori, ou seja, só estão contabilizados os mortos no local do acidente ou durante o respectivo transporte até à unidade de saúde.



Por contabilizar estão as vítimas que morrem nos 30 dias posteriores ao acidente e que só são contabilizadas pela ANSR seis meses depois.

Os feridos graves também aumentaram no distrito de Viana do Castelo, cifrando-se num total de 32 vítimas, mais quatro que em igual período do ano passado.



A nível nacional, aumentaram os acidentes e também os feridos graves, até 31 de Agosto.

Ao todo, nas estradas do território nacional morreram mais 55 pessoas, num total de 336, em comparação com o mesmo período de 2016.

Até 31 de Agosto, a ANSR já registou 84.737 acidentes de que resultaram, ainda, 1435 feridos graves.

Os feridos leves também aumentaram com um total de 26.672 vítimas em resultado de acidentes nas estradas.

