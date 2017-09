Aldeia de Pitões das Júnias já tem centro requalificado

Mais de 300 mil euros transformaram o centro de Pitões das Júnias, uma das aldeias de maior índice turístico do concelho de Montalegre. O coração deste pedaço barrosão foi alvo de uma profunda requalificação. Denominado ‘Anfiteatro Largo da Escola - Espaço Lúdico e Cultural de Pitões das Júnias’, promete reforçar o dinamismo socioeconómico desta terra enquadrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês.



“É, sobretudo, o reconhecimento da capitalidade desta aldeia no que respeita à dinamização turística. É uma terra que recebe milhares de pessoas todos os meses. Havia a necessidade de dar urbanidade a este espaço, que é magnífico e grandio- so”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, durante a inauguração da obra.



Quem também esteve presente na festa foi o vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre. David Teixeira assumiu que “Pitões é, sem dúvida, o ex-libris de turismo no nosso concelho. Com a carga turística que se faz sentir durante o ano, era uma obrigação criar condições para os que aqui vivem”. E o vice-presidente foi mais longe: “ é uma obra já sonhada há algum tempo. As actividades culturais vão ganhar outra dimensão. As residências artísticas e o i ntercâmbio cultural têm que passar a ser uma realidade”.



Já a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Montalegre, Fátima Fernandes, destacou o facto desta obra ser reivindicada há anos. “É uma honra estarmos a inaugurar uma obra que era reivindicada há tantos anos. Além de ser necessária, enquadra uma beleza única, com um anfiteatro virado para o Gerês, com uma paisagem deslumbrante, perfeitamente em sintonia com o casario preservado. É uma aldeia que tem sabido preservar a identidade e os bons produtos. Sabe receber os nossos turistas ao longo do ano. Que seja um exemplo e nós cá estaremos para ajudar na medida das possibilidades”.



Na inauguração da obra a presidente da Junta de Freguesia de Pitões das Júnias, Lúcia Jorge, assumiu que era “um grande dia” para a freguesia. “Este era um espaço que queríamos ver renovado. Requalifica a aldeia e, também, o concelho porque recebemos muitos visitantes ao longo do ano. Era necessário e dá-nos a abertura para tudo o que queremos complementar com a ampliação da escola, que vai funcionar como teatro”, justificou a autarca, adiantando que para o lado já está projectado o Centro Interpretativo do Lobo Ibérico e um ponto de venda de produtos locais.

