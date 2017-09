Vila Nova de Famalicão: Universo Gaming junta-se em festival

É com youtubers, simuladores, workshops e torneios de gaming, entre outros atractivos, que se vai fazer o Famalicão Extreme Gaming. O Festival de Videojogos e da Tecnologia de Vila Nova de Famalicão tem data marcada para os dias 6 e 7 de Outubro, no Lago Discount, e tem presença confirmada de Tiago Saramago, mais conhecido como ‘Tiagosvki’, que é hoje um dos youtubers mais famosos em Portugal. Ricardo ‘Zorlak’ Sousa, que é, provavelmente, o maior streamer de CS:GO português é outro desses ídolos confirmados no evento.



No evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer e experimentar os jogos mais recentes para consolas, simuladores e dispositivos da nova geração e assistir ou jogar todo o tipo de videojogos. O Famalicão Extreme Gaming é uma iniciativa da empresa Keepdoing, que pertence ao grupo da Geração Famalicão Made IN, e da ACDS 1.º de Maio, contando com o apoio do município.



Para além de ‘Tiagosvki’ e ‘Zorlak’ outros nomes do universo gaming vão passar p or Famalicão como Miss Musshro- oms, Chentric, Hitz e Ruben Ex, para além da presença das mais prestigiadas marcas da área do gaming e tecnologia.

A competição ESports, nomeadamente o torneio CS:GO Cup já tem as inscrições abertas sendo os qualificadores nos dias 16 e 17 de Setembro, e a fase Lan nos dias do evento, com transmissão televisiva via streaming. A fase final será comentada pelo streamer Zorlak.



A iniciativa também oferece um conjunto de actividades destinadas às escolas. Os alunos e professores poderão participar em workshops/sessões de apresentação e debates sobre o impacto de vídeo jogos na sociedade de consumo, segurança digital e internet segura, plataformas de comunicação, entre outras temáticas.



Promover a prática e a cultura do uso da tecnologia, divulgar experiências que promovam a utilização de jogos na sala de aula como promotores de aprendizagem, sensibilizar para uma utilização esclarecida, crítica e segura da internet e favorecer o encontro e a troca de experiências são os objectivos.

