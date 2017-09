Jardineiros aposentados da Câmara de Braga orgulham-se do legado deixado à Cidade

Pelo quarto ano consecutivo, os jardineiros aposentados da Câmara Municipal de Braga juntaram-se para um encontro que já vem sendo uma tradição. Com o intuito de conviver e recordar os tempos em que se dedicaram ao serviço da comunidade Bracarense, este encontro ficou marcado pela forte adesão e pelo espírito de partilha.



“Com estes encontros estamos a da continuidade ao relacionamento que se foi criando ao longo dos muitos anos de trabalho e dedicação à Cidade de Braga. Durante as nossas carreiras fizemos um trabalho de excelência em benefício da comunidade Bracarense e deixamos um legado que nos orgulha e que tem vindo a ser reconhecido por todos”, referiu António Almeida, antigo encarregado-geral do sector e responsável pela iniciativa.



O encontro, que se realizou este Domingo, 10 de Setembro, iniciou-se na Basílica dos Congregados, recordando todos os colegas já falecidos, seguind o-se uma visita pelos jardins do Centro de Braga. “Durante esta visita verificamos que a Divisão de Ambiente e Espaços Verdes do Município de Braga tem efectuado um bom trabalho. Braga sempre foi reconhecida pelos seus belos jardins e espaços verdes e constatamos que esse é um reconhecimento que se mantêm”, sublinhou António Almeida, esperando que o Município “continue a apostar numa área que acarreta muitos benefícios para Cidade, reflectindo-se numa maior atracção turística e no incremento da qualidade de vida dos seus cidadãos”.



Após um almoço num restaurante da Região, o convívio continuou no espaço de lazer da Praia Fluvial de Merelim S. Paio onde não faltou a já característica animação. Esta é uma iniciativa que irá ter continuidade no próximo ano, estando já prevista a realização do quinto encontro no primeiro Domingo de Setembro de 2018.



