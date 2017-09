Caminha e A Guarda promovem percursos 'Fortalezas do baixo miño'

autor Redacção num. de artigos 33830

‘Fortalezas do Baixo Miño’ é o próximo percurso pedestre que os municípios de Caminha e A Guarda vão promover no âmbito das iniciativas conjuntas da candidatura do Estuário do Rio Minho a Paisagem Cultural da UNESCO. O percurso pelas margens do Rio Minho terá lugar no dia 16 de setembro, pelas 07H30.



Com esta iniciativa pretende-se dar a conhecer os territórios de ambas as margens do Rio Minho e promover a cooperação e o intercâmbio cultural entre os dois povos, isto é promover a riqueza histórica, cultural, paisagística, ambiental, económica, etnográfica e humana destes dois concelhos.



‘Fortalezas do Baixo Miño’ é um percurso com uma distância de 22 Km, com um grau de dificuldade considerado fácil. A saída de Caminha está prevista para as 07H30. Este percurso é marcado por um trajeto ao longo das margens do Rio Minho, desde Goian até A Guarda, passando por Vila Nova de Cerveira e Caminha, localidades onde será possível apreciar e visitar as fortalezas existentes.



Até outubro, os Municípios de Caminha e A Guarda estão a promover a iniciativa “Andainas”, que consiste na promoção de vários percursos pedestres, a realizar tanto em território português como espanhol, no âmbito das iniciativas conjuntas da candidatura do Estuário do Rio Minho a Paisagem Cultural da UNESCO. Já se realizaram os percursos ‘Caminho dos Burros (S. Xián (O Rosal) - A Guarda)’; ‘Allariz - Augas Santas (Ourense)’e ‘Romaria de S. João d’Arga’. “Andainas” termina com o percurso ‘Rota das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos’.



O custo de participação será de 12 euros por pessoa, para cada um dos percursos. Os dois municípios assegurarão o apoio logístico e o transporte dos participantes até aos pontos de partida e no regresso das etapas. As inscrições são obrigatórias e deverão ser realizadas para o mail ambiente@cm-caminha.pt ou para os telefones 258 721 708 ou 914 476 461.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas