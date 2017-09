Viana do Castelo: Executivo municipal felicita Sérgio Maciel por sagrar-se vice-campeão do mundo em C1 Sub 23

O executivo da Câmara Municipal de Viana do Castelo acaba de felicitar o darquense Sérgio Maciel, atleta do Darque Kayak Clube, que se sagrou vice-campeão do mundo em C1 Sub 23. O atleta luso terminou na segunda posição a trinta e quatro segundos do novo campeão do Mundo, o Hungaro Bence Dorí.



O executivo destaca assim o trabalho e o desempenho de um atleta reconhecido pela cidade como Cidadão de Mérito e que possui já um curriculum invejável na canoagem.



Residente em Darque, onde nasceu em 10 de Junho de 1998, é atleta do Darque Kayak Clube desde 2006. Em 2014 foi Campeão nacional de fundo C1 cadete e Campeão nacional pista C1 cadete 200m. Em 2015 venceu a Maratona Internacional de Crestuma C1 Júnior e foi prata na descida internacional do Rio Minho. Em 2016 foi Campeão nacional maratonas C1 júnior, ingr essou na Seleção Nacional e logo na primeira prova sagrou-se Campeão Europeu de maratonas C1 júnior 2016. Venceu a Short Race da Taça do Mundo de Maratonas.



No mesmo ano sagrou-se Vice-campeão do mundo de maratonas C1 júnior 2016, onde ficou conhecido por um gesto de fair play que deu título ao colega de equipa, já que ao aperceber-se que este não tinha cruzado devidamente a meta, esperou por ele dando-lhe a vitória, e alcançou o terceiro lugar C2 júnior no mesmo Campeonato do Mundo.



A sua prestação no Campeonato do Mundo de Maratonas, com este feito extraordinário de fair play, valeu-lhe a atribuição do prémio ética no desporto 2016 pelo Comité Olímpico Português, assim como a atribuição do prémio de ética desportiva 2016 pelo Penatlon Clube de Lisboa.



