Colheita do Lúpulo e Papas de Sarrabulho com Rojões foram os destaques de mais um fim de semana de Rota das Colheitas

A programação Na Rota das Colheitas, do Município de Vila Verde, tem levado os participantes numa emocionante viagem à descoberta da cultura popular da região do Minho e do genuíno pulsar do mundo rural. O passado fim de semana, 08 a 09 de setembro, não foi exceção. O programa foi composto pela Letra Harvest Fest, promovida pela Cerveja Letra, e o Fim de Semana das Papas de Sarrabulho e Rojões à Moda do Minho, no Restaurante do Alívio.



A Cerveja Letra estreou-se este ano nas andanças da Rota das Colheitas. A colheita do lúpulo, cultivado em Vila Verde, deu o mote para um cartaz extremamente amplo e diversificado. Gastronomia local, espetáculos de música ao vivo, jogo de futebol, jantar de harmonização, enc ontro de homebrewers e peregrinação cervejeira foram alguns dos atrativos da iniciativa, que decorreu a 08 e 09 de setembro, em frente à fábrica LETRARIA, junto à antiga Adega Cooperativa de Vila Verde.



Por sua vez, o Restaurante do Alívio, em Soutelo, voltou a fazer as delícias dos apreciadores da gastronomia regional, com um dos mais apreciados pratos da cozinha minhota. As Papas de Sarrabulho com Rojões à Moda do Minho permitiram a vilaverdenses e visitantes retemperar energias e incitaram à visita a um dos mais afamados locais de culto de toda a Zona Norte do país, o Santuário de Nossa Senhora do Alívio, localizado nas imediações do restaurante.



