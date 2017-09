Vila Nova de Famalicão: Associação Teatro Construção ganha estatuto de proprietária

autor Redacção num. de artigos 33833

A Associação Teatro Construção (ATC), de Joane, não podia ter recebido melhor prenda no ano em que comemora o seu 40.º aniversário. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão passou para a propriedade da associação joanense os dois edifícios e respetivos terrenos onde estão implementadas as diversas valências da ATC e que tinham sido cedidos em regime de direito de superfície em 1987 e 1998 para a construção de equipamentos sociais.



A escritura de doação dos dois prédios urbanos foi assinada na passada quarta-feira, 6 de setembro, no edifício dos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e pela Presidente e Tesoureiro da Direção da Associação Teatro Construção, Ivânia Fernandes e José Oliveira, respetivamente.



“À exceção do centro cultural e do ginásio, todas as outras valências da ATC funcionam nestes edifícios e esta doação é muito importante para que possamos prosseguir com os nossos objetivos e dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver”, refere a presidente da associação famalicense.



A responsável explica ainda que o passo é particularmente importante ao nível das candidaturas aos Programas de Apoio ao Desenvolvimento Social promovidos pelo Instituto da Segurança Social, nomeadamente o PROCOOP, que exigem a apresentação de documentos comprovativos da titularidade das infraestruturas onde a instituição desenvolve a sua resposta social. “Agora que as instalações são nossas, ficamos mais descansados”, refere Ivânia Fernandes.





O Presidente da Câmara Municipal não pensou duas vezes quando recebeu o pedido de cedência definitiva das instalações. “Não fazia sentido que a ATC continuasse a usufruir deste espaço em regime de comodato. A ATC tem provas dadas da sua competência, tem desenvolvido um trabalho notável em áreas tão diversas como a solidariedade social, cultura, desporto e educação e, por isso, esta doação é mais do que merecida”.



Ivânia Fernandes deixou ainda uma palavra de agradecimento à autarquia famalicense, pela forma sempre “muito prestável” como tem acompanhado e apoiado o trabalho da ATC.

Refira-se que a Associação Teatro Construção é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de referência no desenvolvimento da comunidade, na prestação de serviços sociais e de educação, bem como na cultura e no desporto. Sediada em Joane, a associação foi fundada em maio de 1977.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas