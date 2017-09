Município de Braga dá continuidade a política de proximidade em prol do desenvolvimento do território

O Município de Braga aprovou hoje, dia 11 de Setembro, em sede de reunião do Executivo Municipal, a atribuição de apoios financeiros na ordem dos 815 mil euros a diversas Freguesias, a entidades desportivas e culturais do Concelho, dando assim continuidade à política de proximidade em prol do desenvolvimento do território.



Entre estes apoios destaque para contratos interadministrativos de delegação de competências no valor de 400 mil euros, cuja principal parcela foi atribuída à Junta de Freguesia de Adaúfe (310 mil euros) para a repavimentação da Rua 25 de Abril, uma via estruturante daquela freguesia.



Ao nível dos apoios às Freguesias, o Executivo aprovou a atribuição de apoios financeiros na ordem dos 170 mil euros. Segundo Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, esta é mais uma demonstração da “colaboração estreita existente entre o Município e as Juntas de Freguesia, independentemente da sua cor política ou localização geográfica”.



Destes subsídios destaque para a Junta de Gualtar, a quem foram concedidos 73 mil euros para a requalificação do pavimento, construção de casas de banho e demolição dos anexos existentes junto à Igreja Velha, 40 mil euros para a Freguesia de Tebosa, para apoiar o avanço do Centro de Actividades Ocupacionais, e ainda de 25 mil euros para a Freguesia de Priscos com vista à instalação de um nov o parque infantil.



Nesta reunião, realizada no edifício do gnration, foi ainda aprovada a atribuição de apoios financeiros ao Centro Cultural de Santo Adrião (40 mil euros), à Associação de Assistência de S. Vicente de Paulo (40 mil euros), e à Fábrica da Igreja de Santiago de Priscos (25 mil euros), para comparticipar a aquisição do terreno que irá viabilizar o alargamento do Presépio ao Vivo. Neste pacote inclui-se ainda a atribuição de 70 mil euros à Confraria do Bom Jesus, para apoiar a instalação de um parque infantil e outras valências adjacentes, e 70 mil euros para Confraria do Sameiro, para a criação de um posto de turismo.



A reunião ficou igualmente marcada pela aprovação de duas peças processuais importantes relativas ao concurso dos arranjos exteriores do Mercado Municipal. Relativamente a este processo, o Edil Bracarense explicou que este processo está a seguir os trâmites normais, prevendo-se que as obras arranquem até ao final do ano.



Ricardo Rio anunciou ainda que na última Reunião do Executivo deste mandato, a realizar no dia 25 de Setembro, será lançado o procedimento concursal para o Mercado Municipal provisório, a ser instalado no Largo do Pópulo, e a adjudicação final das obras da Escola de S. Lázaro que, depois de resolvidas questões processuais, deverão iniciar-se até ao final do ano.



