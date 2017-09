Famalicão investiu sete milhões de euros na requalificação do Parque Escolar do 1.º Ciclo

Nos últimos quatro anos, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão investiu cerca de sete milhões de euros na modernização e reabilitação do Parque Escolar do 1.º Ciclo. Ao todo, foram realizadas mais de 100 intervenções e requalificadas cerca de 20 escolas do concelho. Os números foram, esta manhã, revelados pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, durante uma visita de trabalho à Escola Básica de Telhado.



“A grande maioria das obras nas infraestruturas educativas do concelho estão, neste momento, concluídas ou lançadas no terreno”, referiu o autarca, salientando que “é muito bom chegar a esta fase final do mandato e fazer este balanço tão positivo para a educação e para o futuro do concelho”.



Em breve, arrancam as intervenções em mais quatro escolas nas freguesias de Esmeriz, Ruivães, Riba de Ave e Famalicão (Conde S. Cosme), e neste ano letivo 2017/2018, mais de 500 crianças beneficiam de escolas “novas” com salas de aula totalmente renovadas. É o caso das crianças de Telhado, mas também de Landim, Castelões, Delães, Gavião e de Louredo, em Calendário.

Na escola centenária de Telhado, o resultado das obras está à vista de todos. Para o presidente da União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela, António Matos “valeu a pena esperar”. “Hoje, sinto-me como uma criança que vai começar aqui a escola, feliz e confiante”, referiu António Matos, salientando que “a escola centenária ganhou condições de excelência e está preparada para o futuro, graças ao trabalho e esforço conjunto da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia”.



Por sua vez, a diretora do Agrupamento de Escolas D. Maria II - que integra a Escola de Telhado - Cândida Pinto, mostrou-se muito satisfeita com as obras realizadas “que vão beneficiar toda a comunidade educativa”. “A Câmara Municipal soube criar as melhores condições, atendendo às preocupações dos pais e dos professores, unindo esforços e tendo como resultado esta escola de excelência”.



Refira-se que a intervenção na Escola Básica de Telhado teve a duração de um ano, o que obrigou a deslocar os alunos durante o ano letivo 2016/2017, para outra escola do concelho. As obras implicaram a remodelação total do edifício e espaços exteriores, com a construção de recreio coberto, campo desportivo e zona de lazer. Foi ainda construído um edifício de apoio das instalações com sala de professores, arrecadações, refeitório e copa.



As obras tiveram um investimento de cerca de 450 mil euros (cofinanciadas em 218 mil euros pelo Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).



