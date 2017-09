Erasmus: Braga na segunda posição em número de projectos aprovados

Dar ferramentas aos jovens e às organizações do concelho para trabalhar com o programa Erasmus+. Este foi o objectivo da acção de formação que decorreu ontem no GNRation, inserida na programação da Semana da Juventude que decorre até ao próximo domingo.



“Braga é a segunda cidade do país com maior número de projectos aprovados neste âmbito, mas há sempre jovens que não conhecem o programa”, explica Carlos Santos, coordenador do Programa da Juventude do GNRation, acrescentando que esta é uma oportunidade para todos os que queiram aprofundar esta questão e estejam interessados em fazer uma mobilidade ou um intercâmbio. “Aqui teremos oportunidade de lhes dar mais informação para conhecerem o programa”, prossegue o responsável.



Carlos Santos avança que, no âmbito deste projecto, o Conselho Municipal da Juventude tem trabalhado com várias organizações, desde o ensino secundário até ao ensino superior. “É usual termos jovens na facha etária entre os 15 e os 18 anos, mas é também comum recebermos jovens entre os 18 e os 25 anos. Incluem-se se também jovens desempregados que ainda não conseguiram encontrar o seu emprego e que, de alguma forma, utilizam o programa Erasmus+”, afirma o responsável.



Sendo a segunda cidade do país com maior número de projectos aprovados no seio do programa ‘Juventude em Acção’, Braga conta ainda com a participação activa das escolas, embora num âmbito de intervenção diferente. “Temos, neste momento, cerca de 14 organizações activas com projectos aprovados”, continua Carlos Santos, acrescentando que actualmente já se verifica uma grande independência por parte destas organizações neste projecto. “Têm rede, projectos aprovados, participam em acções fora do país. Por isso, o que temos actualmente em Braga é uma maturidade por parte das organizações juvenis que são completamente autónomas da nossa gestão”, diz.

