A Petisqueira Confiança é dos mais recentes espaços da cidade de Braga. Abriu em Julho, portanto há pouco mais de dois meses, mas cativa já muitos clientes pelos petiscos deliciosos a preços convidativos, pelo ambiente simpático, moderno e acolhedor, e pela simpatia dos proprietários, Ana Paula Gonçalves e José Lemos.



Localizado na Avenida Padre Júlio Fragata, a poucos metros daquela que é conhecida como a ‘torre verde’, a Petisqueira Confiança apresenta-se como o espaço ideal para “tomar um copo” no fim do trabalho, “picar” qualquer coisa com os amigos”, ou mesmo jantar.

As portas abrem às 17 horas, de terça a sexta. Ao sábado, abrem mais cedo, funcionando à hora de almoço.



“A nossa aposta é nos petiscos. Temos uma carta com inúmeros petiscos, tendo em linha de conta que o nosso conceito é a partilha. É os clientes sentarem-se à mesa e partilharem conversas e comida”, explica Ana Paula.

Alheir a, pataniscas, pimentos padrón, ovos rotos, ovos picantes, ‘crostinis’, tábuas de queijos e tábuas de enchidos são apenas alguns exemplos das iguarias que constam na carta da Petisqueira Confiança.



Quem preferir também pode optar por uma salada de polvo ou então de grão-de-bico com lascas de bacalhau.

Disponível está também uma grande variedade de sandes, que são servidas cortadas pois também aqui o conceito é promover a partilha do que é servido por aqueles que se sentam em redor da mesa. Bife, cachorrinho cachaço de porco são alguns dos recheios das sandes, aqueles que têm tido mais procura.



O espaço conta ainda com uma carta de vinhos bem apetrechada, aque apostas em rótulos de pequenos produtores e que não estão no circuito comercial. “Uma das nossas apostas é o serviço de vinho a copo”, refere José Lemos. “O espaço é recente, mas estamos a conquistar os clientes, correspondendo às expectativas que traçámos”, disse.

