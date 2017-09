Campanha procura desmistificar estereótipos

autor Redacção num. de artigos 33837

Entre Novembro de 2017 e Abril passado, a Juventude da Cruz Vermelha de Braga desafiou, numa campanha online, dezenas de cidadãos a partilharem fotografias acompanhadas de uma mensagem com o objectivo de descontruírem um determinado estereótipo que lhe é habitualmente associado. ‘#EQuê?’ foi o tema dado a esta iniciativa que contou com a adesão de centenas de participantes e cujos resultado incorporam agora uma mostra fotográfica que está patente na Biblioteca Lúcia Craveiro da Silva, até ao final do mês.



“Pretendíamos que esta campanha servisse como uma pequena acção de sensibilização online, sem grandes grandes custos económicos, onde se procurou desmistificar estereótipos através de exemplos reais”, explica Luís Saldanha, acrescentando procurou também envolver cidadãos que, de alguma for ma, já foram estereotipados. “Desafiámo-los a escrever uma mensagem num cartão sobre quando e de forma foram estereotipados e tirarem uma foto”.



A campanha conta com algumas figuras bem conhecidas, como é o caso do presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio; do ex-presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Carlos Videira ou o presidente da delegação da Cruz Vermelha de Braga, Armando Osório.

O presidente da delegação da Cruz Vermelha afirmou que “se não acabarmos com estes esteriótipos não há direitos humanos que resistam”, lembrando que as minorias têm que se adaptarem às maiorias, mas estas também têm de ser formadas para respeitarem as minorias.

Presente na inauguração, o presidente da câmara diz que esta acção além de inovadora, segue as linhas do executivo.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas