Mais 300 mil euros para reforçar saneamento em Arcos de Valdevez

Dando continuidade às obras que está a promover na rede de saneamento, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez procedeu à consignação de obras nas freguesias de Souto, Prozelo e Aguiã, num investimento superior a 300 mil euros.

“Estas obras inserem-se num plano de alargamento da rede de saneamento, com um investimento na ordem dos dois milhões de euros, que teve início em 2016 e se prolongará até 2018, abrangendo dez freguesias no concelho”, explica a autarquia em comunicado.



Na freguesia de Souto foi consignada a obra de ampliação da Rede de Saneamento Básico, nos lugares de Covela, Portela e Igreja, com uma extensão de cerca de 2,4 km e 70 ramais domiciliários, adjudicada por 137 mil euros.

Foram ainda consignadas as obras de ampliação da Rede de Saneamento na Freguesia de Prozelo, nos lugares de Sucães e Lagoa e na Freguesia de Aguiã, nos lugares de Vila Nova e B airro Novo, com uma extensão de cerca de 3,6 km e 105 ramais domiciliários. Uma empreitada adjudicada por 197 mil euros.



Estas intervenções estão incluídas na Operação Ampliação da Rede de Saneamento de Águas Residuais do Subsistema da Vila - Arcos de Valdevez, co-financiada pelo Fundo de Coesão, Programa Operacional POSEUR, com um investimento elegível de 1.331.953 euros e Comparticipação Comunitária de 1.132.160 euros.



No acto das consignações estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Esteves, os elementos das Juntas de Freguesia, os representantes das empresas adjudicatárias, bem como os técnicos da autarquia.

O Município tem reforçado a rede de abastecimento de água e saneamento no concelho. Para João Esteves, “o reforço da rede de saneamento é um investimento essencial para a população e para a sua qualidade de vida”.

