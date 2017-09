Câmara de Fafe entrega 55 mil euros para recuperação de habitações

O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha, entregou, ontem, cheques no valor de cerca de 55 500 euros, a 18 famílias do concelho para recuperação das habitações, no âmbito do Programa para a Melhoria de Habitação de Agregados Familiares Carenciados.



Raul Cunha lembrou que a autarquia tem, desde a primeira hora, como prioridade, ajudar a resolver as maiores necessidades das pessoas deste concelho.



“Continuamos no caminho de apoiar as pessoas a terem melhores condições de vida, neste caso, em concreto, para que tenham melhores condições habitacionais.”



Ao to do, desde que o programa foi lançado, em 1998, pelo então vereador com o pelouro de Ação Social, Raul Cunha, a autarquia fafense já apoiou na recuperação de habitações de 600 famílias, num investimento total superior a 5 milhões de euros.



Raul Cunha lembrou que a Câmara Municipal de Fafe tem condições e vontade para continuar a ajudar as famílias, mas, para isso, é necessário que os munícipes nos façam chegar as suas necessidades.



Neste programa, para além do apoio financeiro, a autarquia presta ainda apoio técnico, de projeto e fiscalização de obras.



