Presidente da Câmara recebe o Campeão do Mundo Arnaldo Martins

O presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, recebeu esta manhã, dia 12 de setembro, no Salão Nobre, o piloto quad Arnaldo Martins que se sagrou Campeão do Mundo TT (Todo o Terreno) no passado fim de semana em Idanha-a-Nova.



Na oportunidade, o presidente da Câmara deu os parabéns ao atleta e congratulou-se com o fantástico resultado obtido no Campeonato do Mundo que Arnaldo Martins conquistou, vencendo três das quatro provas.



A Câmara Municipal regozijou-se com mais esta vitória que traz grande projeção e prestígio a Cabeceiras de Basto, elevando tão alto o nome da nossa terra, referindo que a Câmara Municipal continua a estar disponível para a apoiar o piloto quad em novos desafios.



Arnaldo Martins agradeceu o apoio da Câmara Municipal e anunciou que está a preparar futuras participações nacionais e internacionais, partilhando com o presidente da Câmara que um dos seus sonhos era poder participar no Rally Dakar de 2018.



Recorde-se que a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto apoiou a participação de Arnaldo Martins na prova disputada na Hungria, a contar para o designado Campeonato Mundial de Bajas Quad 2017 que este piloto venceu.

Recorde-se que no passado mês de junho Arnaldo Martins conquistou também o pódio em Aragón, Espanha, e agora, nos dias 8 e 9 de setembro, voltou a vencer a Baja Idanha, em Idanha-a-Nova, sagrando-se Campeão do Mundo.



Arnaldo Martins tem 41 anos e é natural da vila do Arco de Baúlhe, sendo desde o ano de 2000 praticante da modalidade TT Quad (Moto 4). É campeão no Nacional Todo o Terreno 2017, tendo já conquistado, neste ano, cinco primeiros lugares, designadamente em Góis (distrito Coimbra), no Raid Ferraria (distrito de Portalegre), na Baja Loulé (distrito de Faro), na Baja Reguengos de Monsaraz (distrito de Évora) e na Baja Pinhal (distrito de Castelo Branco).



Ao longo destes últimos anos, o Cabeceirense Arnaldo Martins tem conseguido alcançar lugares cimeiros nesta modalidade, o que representa um orgulho para Cabeceiras de Basto e para os Cabeceirenses. A Câmara Municipal felicita-o pois pelo seu trabalho, dedicação e empenho que lhe permitiram obter um lugar de destaque na modalidade TT.



