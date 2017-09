Município promove tradições agrícolas e etnográficas do Concelho

Valorizar as actividades e tradições agrícolas, etnográficas e artesanais do Concelho é o objectivo da quarta edição da Semana do Mundo Rural, uma iniciativa que o Município de Braga realiza entre os próximos dias 14 e 17 de Setembro, no Campo da Vinha.



Com um programa rico e diversificado, o evento pretende “trazer à Cidade o melhor do Mundo Rural com a recriação de actividades ancestrais ligadas à agricultura, mas também mostrar a inovação associada ao sector com a realização de uma feira de produtos gourmet, biológicos e mais sustentáveis ambientalmente”, explicou Altino Bessa, vereador do Ambiente e Desenvolvimento Rural do Município de Braga, durante a apresentação do evento, que decorreu esta Terça-feira, dia 12 de Setembro.



Segundo Altino Bessa, o certame terá igualmente uma vertente gastronómica com uma praça da alimentação. “Aqui pretendemos dar ao público a oportunidade de saborear os típicos pratos minhotos que podem ser degustados ao som da música tradicional”, sublinhou o vereador.



O ponto alto do programa está reservado para Domingo, dia 17, a partir das 15h00, com a realização do Desfile Etnográfico que contará com a participação das Freguesias do Concelho. “Desafiámos as Freguesias a trazer à Cidade as suas tradições e o seu património. Este ano teremos prémios para os três primeiros lugares que serão escolhidos por um júri constituído pelos presidentes de Junta”, revelou Altino Bessa.



A par do programa de animação, que inclui um Festival Folclórico e as actuações dos ‘Minhotos Marotos’ e Quim Barreiros, a Semana do Mundo Rural inclui uma área pedagógica onde terão lugar ateliês diversos relacionados com ervas aromáticas e flores comestíveis, sementeiras, oficinas de sabão, showcookings, assim como visitas ao Banco Português de Germoplasma Vegetal ou ao Moinho de Este S. Pedro.



Altino Bessa aproveitou ainda para agradecer aos inúmeros parceiros que se associaram ao evento, desde logo à Quinta Pedagógica e à Associação dos Artesãos do Minho.

Programa Semana do Mundo Rural

Concertos

15 SET | 21h30 | Minhotos Marotos

16 SET | 14h00 | Festival Folclórico

16 SET | 22h00 | Avariações - Tributo a António Variações

17 SET | 18h30 | Quim Barreiros



Área Pedagógica

14 SET

10h00 - Ateliê de Plantas Aromáticas, Flores Comestíveis e Hortas (Quinta Pedagógica) 15h00-17h00- Pisa de uvas (AKI)

15 SET

10h30- Desfolhada com Crianças e Idosos (Q.P.)

15h00-17h00 - Apresentação do Projecto 'Do Grão ao Pão' (Q.P. e Artesãos do Minho)

15h00 - 17h00- Brico-Aula 'Alimentação Animal Rural' (AKI)

16 SET

10h00 - 10h30 - Showcooking chocolate - Fava do Cacau

10H30- 11H30- Sementeiras em Família (Q.P.)

11H30- 12H30- Brico-Aula 'Alimentação Animal Doméstico' (AKI)

18h00 - Oficina de Cremes Hidratantes - EB 2, 3 de Celeirós

18h30 - Modelação de Pasta de Papel - Joaquim Pinto

19h00 - Oficina de Sabão - EB 2, 3 de Palmeira

17 SET

10H00- 11H00- Brico-Aula 'Rega Gota-a-Gota' (AKI)

11h00 Oficina de Propagação de Plantas Aromáticas e Medicinais - Biobrassica

11h30 Oficina de biocontroladores- Quercus

12h00 Showcooking - Semente: Restaurante Macrobiótico

16H00- 18H00- Brico-Aula 'Controlo de pragas por meio biológico' (AKI)



Conferências

14 SET | 21h00 | sede da Junta de freguesia da Sé

‘Acção de esclarecimento sobre Agricultura Biológica’

15 SET | 21h00 | sede da Junta de freguesia da Sé

‘Arquitectura e o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento’

Visitas

14 SET | 15h-17h, na Quinta de S. José, Merelim S. Pedro - Visita ao Banco Português de Germoplasma Vegetal, INIAV

16 SET | 10h-12h, visita ao moinho de Este S. Pedro e actividade de ciência, Orion e UF de Este S. Pedro e S. Mamede

Caminhadas

Domingo, dia 17, 9h-12h30 - Uma aventura pelos cursos de água de Adaúfe, Montariol, CNE

Sábado 16 Set, 15h00 - Cãominhada - Contra os maus-tratos e abandono de animais

Partida parque do Aki e chegada à avenida central as 17h00 com obediência canina.



