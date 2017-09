Viana do Castelo: Inaugurados Balneários do Campo das Neves

O executivo municipal marcou presença na inauguração dos novos balneários de apoio ao campo sintético das Neves, que dá também apoio ao Neves Futebol Clube. A empreitada apoiada pela autarquia de Viana do Castelo e ansiada pela população integra a política municipal de requalificação e construção de estruturas desportivas de apoio à prática desportiva.



Durante a cerimónia, que contou com a presença dos vereadores Vítor Lemos e Luís Nobre e do Presidente da Câmara Municipal, o edil não esqueceu os investimentos que estão a ser efetuados no âmbito desportivo, nomeadamente a construção de balneários, relvados sintéticos, construção e qualificação de espaços, entre outros, e sublinhou a importância de dotar de infraestruturas dignas as freguesias para a prática desportiva, sobretudo na formação das camadas mais jovens.

Esta cerimónia integra o conjunto de visitas que o executiv o municipal tem vindo a fazer no sentido de conhecer as empreitadas em curso e os novos projetos e investimentos para as freguesias do concelho, integrada na sua política de coesão territorial.



De sublinhar que a coesão territorial é uma das apostas da Câmara Municipal que, no âmbito do orçamento municipal, está a reforçar o investimento no desenvolvimento e coesão das freguesias com aumento das intervenções no alargamento das redes de água e saneamento, requalificação da rede viária municipal, requalificação de equipamentos escolares, desportivos e culturais. As verbas a transferir para as freguesias foram aumentadas em cerca de 10% nas rubricas de investimento: beneficiação da rede viária, ampliação de cemitérios, construção de capelas mortuárias, arranjos urbanísticos e requalificação de equipamentos culturais e desportivos.



*** Nota da C.M. de Viana do Castelo ***

